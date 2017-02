Crianças especiais recebem visita da Polícia Militar em entidade Da Redação Link



Divulgação - 09/02/2017 O soldado Evandro Gonçalves Pessoa é conhecido representar corporação em festas de aniversário O soldado Evandro Gonçalves Pessoa é conhecido representar corporação em festas de aniversário



Crianças do Crie (Centro de Recuperação e Integração do Excepcional) de Guararapes receberam uma visita especial na quinta-feira (9). Elas foram visitadas pelo soldado Evandro Gonçalves Pessoa, que é conhecido por participar de festas de aniversário de crianças da cidade, representando a corporação.



"Hoje foi um dia muito importante para mim, pois, devido aos trabalhos sociais que faço fardado nos aniversários de algumas crianças da nossa cidade, fui convidado para alegrar a tarde de mais, mas dessa vez especiais", comenta.



Ele conta que aceitou o convite de imediato e, com a autorização do comandante da PM em Guararapes, capitão Adriano Jesus da Andrade, foi à instituição, sendo muito bem recebido, tanto pelos funcionários, quanto pelas crianças.



O soldado Gonçalves revela que, no início, as crianças ficaram um pouco acanhadas, mas logo se soltaram. Elas passearam de moto, houve bate-papo e o policial foi convidado para almoçar no local.



"Foi uma tarde maravilhosa, pois conheci pessoas que trabalham com crianças especiais e as tratam com muito carinho, como se fossem seus filhos. Quero parabenizá-las pelo trabalho prestado em nossa cidade e agradecer pelo convite. Ali eu aprendi o que é amar o próximo", finaliza.



Fotos: Divulgação - 09/02/2017 Crianças passearam de moto, houve bate-papo e o policial foi convidado para almoçar no local Crianças passearam de moto, houve bate-papo e o policial foi convidado para almoçar no local



