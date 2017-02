Movimentação, agito e música boa na Festa do Chuck deste ano Talita Carneiro Link



Yago Monteiro/Folha da Região - 21/01/2016 O Resort Tietê ficou pequeno para a badalada Festa do Chuck, no último dia 21 de janeiro O Resort Tietê ficou pequeno para a badalada Festa do Chuck, no último dia 21 de janeiro







O empresário Guilherme Villela foi atendido em seu pedido para a trégua das constantes chuvas e consagrou a noite com Gustavo Mota, um dos Disc-Jockeys mais requisitado do País e a atração mais esperada da noite, que botou a galera pra dançar disseminando um clima contagiante.



Fotos de Yago Monteiro/Folha da Região



