Secretário do Rio faz apelo para famílias manterem policiamento nas ruas Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 20h35





Comentários via Facebook: Atualização: 20h48 de 10/02/2017



O Secretário de Estado de Segurança do Rio, Roberto Sá, fez nesta sexta-feira, 10, um apelo para que familiares de policiais não impeçam o trabalho deles e agradeceu ao profissionalismo dos PMs que mantiveram suas funções apesar das manifestações. A estimativa é de que houve um prejuízo de 5% a 10% na capacidade operacional nesta sexta-feira.



"A polícia é a última barreira para a barbárie. Que famílias dos policiais reflitam sobre os riscos que a sociedade e elas mesmas correm com uma eventual paralisação", afirmou em entrevista coletiva.



O secretário disse ainda que, se for necessário, haverá apoio do governo federal e também de prefeituras vizinhas, como a de Niterói e de Duque de Caxias que colocaram seus efeitos à disposição. Além disso, a Polícia Civil está fazendo rondas de apoio e a guarda municipal também está reforçando o patrulhamento.



Sá afirmou que a rotina dos policiais na rua foi mantida nesta sexta e que há "boatos irresponsáveis" nas redes sociais, que causam pânico.



Questionado sobre temores em relação ao aumento dos protestos nos próximos dias, afirmou que há preocupação. "Só por ter visto o que aconteceu no Espírito Santo e ter visto anúncio de que poderia acontecer aqui ficamos preocupados", disse.



Apesar disso, ressaltou que a "polícia não parou, não vai parar, e tenho apoios importantes para proteger a sociedade".



O secretário reconheceu a legitimidade dos pedidos das famílias, mas pediu um "tempo mínimo para fazermos esse pagamento". Entre os atrasados, está o pagamento do 13º salário dos servidores da Segurança.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão