Justiça inocenta estudante de medicina acusado de estupro

A Justiça de São Paulo absolveu o estudante da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) Daniel Tarciso da Silva Cardoso, de 34 anos, das acusações de estuprar uma aluna de Enfermagem em uma festa da universidade, em 2012. A decisão é do juiz Klaus Marouelli Arroyo, da 23ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, na zona oeste da Capital. A sentença é do dia 7, terça-feira.



A assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) confirmou a decisão do magistrado e informou que o processo, que está sob segredo, foi encaminhado para ciência do Ministério Público. Cabe à promotoria avaliar se vai recorrer da sentença.



Segundo as investigações, durante a festa, a vítima perdeu os sentidos após tomar uma bebida oferecida por Cardoso. Ela foi levada até a Casa do Estudante, um alojamento onde ficam alunos, e acordou com o estudante em cima dela. Em depoimento, ela afirmou que não conseguiu fugir, porque Cardoso lhe aplicou golpes de judô.



Durante todo processo, Cardoso sempre negou as acusações e afirmou que era inocente. A reportagem não localizou os advogados do estudante.







