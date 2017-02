Britney Spears diz que sobrinha acidentada já está em casa e agradece apoio Agência Estado Link



Filha de Jamie Lynn Spears, atriz de Zoey 101, Maddie Briann Aldridge está em casa depois de passar alguns dias no hospital por causa de um acidente grave. A informação é da tia, Britney Spears.



A cantora agradeceu pelas orações e o apoio dos fãs. "Nossa família está mais grata do que vocês podem imaginar", escreveu.



Com apenas oito anos de idade, Maddie estava em um quadriciclo que capotou no último domingo, 5. A menina teria ficado debaixo d'água por vários minutos, inconsciente, e depois foi encaminhada para um hospital.



"Foi realmente um milagre. Nossas orações foram ouvidas e respondidas", escreveu Britney.







