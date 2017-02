Justin Timberlake e mais três cantores vão se apresentar no Oscar Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 18h10





Atualização: 18h39 de 10/02/2017



Os cantores Lin-Manuel Miranda, Sting, Justin Timberlake e John Legend, vencedor do Oscar de 2014, vão se apresentar na cerimônia deste ano, anunciaram nesta sexta-feira, 10, os produtores Michael De Luca e Jennifer Todd. A festa realizada no próximo dia 26 será apresentada Jimmy Kimmel.



"Estamos emocionados por dar as boas-vindas a esses artistas de classe mundial para o Oscar, que não só comemorará as cinco extraordinárias indicações, mas também a parte integral que a música toca nos filmes", disseram De Luca e Todd.



A atriz Auli'i Cravalho vai se juntar a Miranda para cantar How Far I Will Go, indicada ao prêmio por Moana. Ator, dramaturgo e compositor, Miranda é mais conhecido por criar e estrelar nos musicais da Broadway Hamilton e In the Heights.



Por seu trabalho, ele foi reconhecido com um Primetime Emmy Award, três Tony Awards, dois Grammy Awards e o Prêmio Pulitzer de Drama para 2016 (Hamilton). Isto marca a estreia de Miranda na fase de Oscars. Cravalho, de 16 anos, fez sua estreia no cinema com o personagem-título em Moana.



Sting interpretará The Empty Chair de Jim: The James Foley Story, a canção nomeada para o Oscar que ele co-escreveu com o Oscar J. Ralph, três vezes indicado ao Oscar.



Timberlake apresentará sua canção Cant Stop The Feeling, do filme Trolls. Ele compartilha música e créditos de letra com Max Martin e Karl Johan Schuster.



Timberlake é um artista multiplatina e ator cujos inúmeros prêmios incluem nove Grammy Awards e quatro Primetime Emmy Awards. Seus créditos de atuação incluem o filme vencedor do Oscar The Social Network (2010) e indicado ao Oscar Inside Llewyn Davis (2013).



Legend irá executar tanto Audition (The Fools Who Dream) e City of Stars, de La La Land, música de Justin Hurwitz; Letras de Benj Pasek e Justin Paul. Um cantor e compositor, músico e ator, Legend ganhou um Oscar pela música original Glory de Selma (2014), uma honra que ele compartilhou com o artista comum.







