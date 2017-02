Thiago Braz é prata em Berlim e mantém rotina de pódios na temporada indoor Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 18h10





Comentários via Facebook:





Depois de um ouro e um bronze na França, Thiago Braz manteve, nesta sexta-feira, sua rotina de medalhas neste início de temporada indoor na Europa. Competindo no Meeting de Berlim, na Alemanha, ele falhou nas três tentativas de saltar 5,86 metros e terminou com a prata no salto com vara. Foi superado só pelo polonês Piotr Lisek.



Thiago começou a prova errando a primeira tentativa de 5,50m - saltou muito mais alto que isso, mas errou a queda. Ele passou o sarrafo no segundo salto e logo passou para 5,70m, altura que ele superou de cara. Ali, já garantiu o bronze.



Depois, só voltou a saltar quando o sarrafo subiu para 5,86m, na tentativa de igualar sua melhor marca na temporada. Errou os dois primeiros saltos e, no terceiro, calculou mal as passadas. Eliminado com a prata, ficou assistindo Lisek tentar - e não conseguir - saltar 6,05m.



O polonês, que alcançou 6,00m no sábado, lidera o ranking mundial com as três melhores marcadas da temporada. Thiago vem em segundo, com os 5,86 metros que ele alcançou No Meeting de Rouen, na França, na abertura da temporada. Depois, no sábado passado, no Meeting de Clermont-Ferrand, organizado pelo rival Renaud Lavillenie, Thiago foi bronze, com 5,71m.



Outra Brasileia a competir em Berlim nesta sexta-feira foi Rosângela Santos, terceira colocada na primeira semifinal dos 60m, com o tempo de 7s39. Ela não conseguiu avançar à final. Na quarta, no Meeting de Paris, também parou na semifinal, com 7s42.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão