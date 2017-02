Mapfre diz que avaliação da S&P reforça ideia de crescimento baixo no Brasil Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 17h25





Comentários via Facebook:





A expectativa de recuperação do rating brasileiro sofreu revés nesta sexta-feira, 10, quando a agência de classificação de riscos S&P manteve a nota soberana em BB, com perspectiva negativa. Na avaliação do economista Luis Afonso Fernandes Lima, da Mapfre Investimentos, o anúncio da instituição reforça a ideia de que o País ainda encontra-se num processo de ajuste, com crescimento baixo, demanda reprimida e em processo de desalavancagem.



"Não foi balde d'água nas expectativas, mas um novo copo d'água fria", afirmou o especialista. Ele lembrou que, há alguns dias, a diretora da agência, Lisa Schineller, já dissera que "serão necessários vários anos e sucessivas administrações federais" para viabilizar a recuperação econômica do Brasil.



O economista da Mapfre Investimentos apontou que o Brasil ainda deve ter alguns anos de baixo crescimento, enquanto ocorre também a diminuição do endividamento das famílias. "Já começamos o processo de ajuste, em parte. Mas a demanda doméstica não deve reagir tão cedo e o consumo segue contigo", afirmou o especialista, ao destacar investimentos privados e públicos limitados. Para ele, o endividamento das famílias ainda encontra-se elevado e inibe o consumo.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão