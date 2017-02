Trump promete novas medidas de segurança na próxima semana, após veto de decreto Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 17h20





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo deve tomar novas medidas de segurança nacional na semana que vem, em resposta ao veto pela Corte de Apelações de um decreto que proíbe a entrada no país de cidadãos de 7 nações de maioria muçulmana, em mais um capítulo da batalha judicial em torno da questão, que agora deve chegar à Suprema Corte.



"Vamos fazer tudo o que for necessário para manter nosso país seguro, há tremendas ameaças contra os Estados Unidos e vamos seguir em frente", disse o presidente ao ser questionado sobre que ação tomará após a decisão contra o decreto da Justiça, em coletiva de imprensa com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, após visita do premiê à Casa Branca.



Trump ainda disse que se sente "totalmente confiante" que os EUA terão "segurança total". "Não tenho nenhum dúvida de que decreto irá prevalecer na Justiça. Não vamos permitir que entrem nos EUA pessoas que querem fazer mal ao país", declarou.







