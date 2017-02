EUA e Japão farão parceria em questões de economia e defesa, diz Trump Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 17h15





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, enfatizaram as relações entre os dois países no âmbito da segurança e da economia. Trump enfatizou que irá trabalhar nos interesses dos dois países, como a ameaça nuclear da Coreia do Norte. Em seu discurso, Abe se disse preocupado quanto ao assunto e disse que o Japão demanda que a Coreia do Norte suspenda o seu programa nuclear.



Durante o seu discurso, Abe lembrou o processo eleitoral dos EUA e disse que o país é um "campeão da democracia". O republicano nunca exerceu nenhum cargo político antes da presidência. "Esse é o dinamismo da democracia", afirmou. Sobre relações comerciais, o premiê japonês disse que grandes investimentos em infraestrutura serão feitos nos EUA, como um trem de alta velocidade e que os negócios japoneses nos EUA criaram milhares de empregos.



Trump anunciou que os dois líderes viajarão para a Flórida no final de semana para discutir as relações bilaterais.







