S&P reafirma rating do Brasil em BB e mantém perspectiva negativa

A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) reafirmou o rating soberano do Brasil e manteve a perspectiva negativa para a nota, o que sinaliza chance de rebaixamento nos próximos meses, de acordo com comunicado divulgado na tarde desta sexta-feira, 10.



"A perspectiva negativa reflete nossa visão de que há pelo menos uma probabilidade em três de que possamos rebaixar o rating do Brasil mais para o final do ano", afirma o comunicando da S&P, destacando que a situação política do País permanece incerta e em risco, considerando o cenário de três anos de recessão econômica, aumento do desemprego, tensões sociais e a crise da dívida dos Estados.



A S&P ressalta no texto que as delações premiadas feitas na Operação Lava Jato podem afetar o ambiente político e complicar a implementação de políticas econômicas pela equipe do presidente Michel Temer. "Enquanto o governo Temer e o Congresso avançaram em algumas legislações para reforçar a trajetória fiscal, considerando a combinação do estágio inicial das medidas e o tamanho do ajuste necessário, esperamos por evidências adicionais do progresso em estabilizar a economia e reduzir a incerteza política."







