Ministro Celso de Mello assina notificação de pedido de explicações a Temer

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), assinar nesta sexta-feira, 10, a notificação em que pede explicações ao presidente da República, Michel Temer, sobre a nomeação de Moreira Franco (PMDB) para a Secretaria-Geral da Presidência da República, informou o gabinete do ministro.



De acordo com o gabinete de Celso de Mello, o presidente deve ser comunicado oficialmente sobre a notificação nos próximos minutos.



Celso de Mello determinou na noite desta quinta-feira, 9, que Temer se manifestasse dentro de um prazo de 24 horas para explicar as circunstâncias da nomeação. O prazo, no entanto, só começa a contar a partir do momento em que o presidente é oficialmente notificado.



O prazo para Temer prestar esclarecimentos ao STF deve terminar na tarde da próxima segunda-feira, 13, informou o gabinete de Celso de Mello.



Segundo o Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, mesmo com o presidente em São Paulo nesta tarde, seria possível que algum subordinado a ele recebesse a notificação em seu nome.



Homem de confiança de Temer, Moreira Franco tomou posse como ministro na sexta-feira passada, 3, quatro dias depois de a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, homologar as delações de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Moreira Franco é citado em delações premiadas da construtora como sendo o "Angorá".







