Rapaz é preso após agredir e ameaçar matar a mãe

Um rapaz de 25 anos foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (9), após agredir e ameaçar matar a mãe, de 44, em Penápolis. A ação foi presenciada por uma equipe da Polícia Militar, quando levavam ambos ao plantão policial. O acusado não pagou fiança e foi levado para a cadeia.



Conforme o boletim de ocorrência, mãe e filho residem em Glicério. Os policiais receberam denúncia de que o acusado havia agredido a mulher. Chegando ao local, a vítima contou que o rapaz a segurou pelo pescoço e tentou enforcá-la, além de dar um soco nela.



Além disso, a mãe do acusado disse que ele ameaçou matá-la com uma faca. O jovem negou o crime. Eles foram levados ao pronto-socorro de Penápolis, onde receberam atendimento médico e foram liberados.



PLANTÃO

Quando a viatura levava mãe e filho ao plantão policial, o rapaz ameaçou a mulher, dizendo que assim que terminasse a ocorrência mataria ela e o padrasto. Com isso, ele recebeu voz de prisão. Na unidade, o delegado plantonista arbitrou fiança de R$ 1 mil para ele responder ao processo em liberdade.



Como a quantia não foi paga, o acusado foi encaminhado para a cadeia. Uma faca, que teria sido usada na ameaça, foi apreendida.







