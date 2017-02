Sobe para 121 o número de mortes violentas no ES Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 15h35





Comentários via Facebook: Atualização: 15h48 de 10/02/2017



O número de mortes violentas no Espírito Santo subiu para 121, desde o início do motim da Polícia Militar, em 4 de fevereiro. Os dados foram divulgados pelo Sindicato dos Policiais Civis (Sindipol) com base nos registros do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), órgão do governo do Espírito Santo que reúne instituições como PM, Polícia Civil e Guarda Municipal de Vitória, entre outros. A Secretaria de Segurança não confirma os números.



Pelos dados divulgados pelo Sindipol, o dia mais violento foi a segunda-feira, 6, quando foram registradas 40 mortes. Nesta sexta-feira, 10, houve quatro homicídios até as 10h.



Segue a lista das mortes registradas:



sábado, 4 - 8 mortes

domingo, 5 - 17 mortes

segunda, 6 - 40 mortes

terça, 7 - 22 mortes

quarta, 8 - 14 mortes

quinta, 9 - 16 mortes

sexta, 10 - 4 mortes







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão