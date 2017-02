Justiça Federal de SE concede liminar que suspende venda da NTS pela Petrobras Agência Estado Link



A Justiça Federal de Sergipe concedeu liminar ao Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e Alagoas (Sindipetro - SE/AL) suspendendo a venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS) pela Petrobras ao grupo canadense Brookfield. Se descumprirem a decisão, cada uma das empresas deve pagar multa equivalente ao valor da alienação, US$ 5,19 bilhões.



À Justiça, o sindicato argumentou que a Petrobras não observou as normas de licitação no processo de desinvestimento, o que teria gerado prejuízo à estatal. Alegou ainda que o negócio gera risco de dano irreparável, "pois se a alienação se consumar, talvez não possa vir a ser desfeita, em razão da indenização que a empresa poderia se ver obrigada a pagar ao terceiro de boa-fé que comprasse aquele bem".



O juiz, ao fundamentar sua decisão, concorda com os argumentos do sindicato e afirma que "a empresa não comprovou ter havido ampla publicidade da oferta daquele ativo para venda, o que certamente atrairia mais interessados e poderia determinar a elevação do preço".







