Casas do Porto Real 2 devem ser entregues em até 60 dias

Empreendimento conta com 677 casas de 43,9 metros quadrados cada, avaliadas em R$ 70 mil







"Estamos apenas aguardando a finalização do processo de confrontação e análise de documentos pela Caixa Econômica Federal e entrega da obra pela construtora responsável", respondeu. O empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, era para ter sido entregue em julho do ano passado, conforme previsão inicial. As 677 casas começaram a ser construídas em janeiro de 2015, com investimento previsto de R$ 47,3 milhões.



As moradias foram construídas no mesmo padrão dos últimos residenciais, compostas por dois dormitórios, sala estendida, cozinha, banheiro e área de serviço. Todos os cômodos possuem piso de cerâmica, revestimento no banheiro e na cozinha, com total de 43,9 metros quadrados. As casas também contam com sistema de aquecimento solar. O valor de cada unidade é de R$ 70 mil.





