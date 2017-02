Sem estrutura, Prefeitura repassa fiscalização de rodeio para ONGs Amanda Lino Link



Dayse Maria/Folha da Região - 09/02/2017 Cristina Munhoz, da APA, e voluntária analisam touros que participam de competição em Araçatuba Cristina Munhoz, da APA, e voluntária analisam touros que participam de competição em Araçatuba







Conforme a Folha noticiou na edição de quinta-feira, decisão provisória, de terça-feira (7), do juiz José Daniel Dinis Gonçalves, obriga a administração municipal a monitorar o cumprimento de legislação estadual referente à segurança e à proteção dos animas, sob risco de cassação do alvará do evento. A liminar atende ação movida pelo Ministério Público, após representação da APDA (Associação de Proteção e Defesa dos Animais).



O empresário Fernando José de Oliveira, da Arena Produções Artísticas, diz que a organização do evento seguirá todas as normas em relação à proteção dos animais que participam das atividades, como provas e competições. "Com relação à fiscalização e cumprimento das leis estaduais e federais, já tenho conhecimento de todas as normas há tempos e elas são seguidas a contento pela organização", informa Oliveira, em nota enviada à Folha na quinta-feira, ressaltando estar satisfeito com a decisão judicial, segundo a qual não há qualquer problema em realizar o rodeio no perímetro urbano por se tratar de um evento temporário.





