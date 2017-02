Buracos na Odorindo Perenha atrapalham trânsito no Concórdia Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 14h52





No cruzamento das avenidas Odorindo Perenha e José Teles de Menezes existem vários buracos que prejudicam o trânsito da região. Moradores que passam por ali diariamente reclamam de que o tráfego é complicado e em horários de pico fica ainda pior, pois os motoristas perdem muito tempo desviando dos buracos.



A assistente financeira Cirlene de Oliveira, de 49 anos, disse que mora no bairro Concórdia 3 e passa pelo local todos os dias para chegar ao trabalho. "Passo por ali porque é o caminho mais rápido para eu chegar ao meu trabalho, mas os buracos são enormes e dificultam a passagem", comentou. "Outro dia, dei um banho em um senhor que estava na calçada, porque ou eu batia em outro carro ou desviava do buraco, preferi passar no buraco e acabei molhando ele", lembrou.



Acidentes também já aconteceram no local devido ao tamanho dos buracos.

"Eu já vi alguns acidentes aconteceram ali, porque muitas vezes os motoristas andam pela contramão para desviar dos buracos, o bairro todo está assim, com buracos enormes que dificultam e deixam nossa vida mais complicada."



OUTRO LADO

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, a Prefeitura informou que o local é um dos prioritários no cronograma da Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) e será atendido nos próximos dias, se o sol permanecer. A assessoria da Prefeitura destacou ainda que todas as reclamações devem ser feitas através do Atende Fácil, para que haja registro e encaminhamento das demandas aos setores competentes.



