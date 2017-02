Bloqueio de redes sociais na Prefeitura: uma medida necessária Da Redação Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 14h42





Comentários via Facebook:









Leia também:

Dilador manda bloquear redes sociais dentro da Prefeitura



A medida foi anunciada após o tucano demitir o advogado Celso D'Alkmin, que ocupava cargo de direção na Secretaria de Assuntos Jurídicos. A administração municipal apurou que o funcionário comissionado havia utilizado a estrutura da Prefeitura e seu horário de trabalho para postar, no Facebook, mensagem comemorativa pela morte da ex-primeira dama Marisa Letícia, ocorrida na semana passada.



Se a primeira solução tomada por Dilador, de dispensar o cargo de confiança, foi bem recebida pela população, haja vista as manifestações expressas nas redes sociais, com a restrição imposta posteriormente, não foi diferente. Enquete feita pelo portal da Folha da Região a fim de saber se os leitores concordavam ou não com o bloqueio imposto por Dilador, 93,55% se disseram favoráveis, enquanto 6,45%, contrários.



Uma análise, no entanto, é preciso constar. Não precisava ter ocorrido um episódio de tamanha repercussão negativa, como o que envolveu o servidor do departamento jurídico, para uma medida como essa ser tomada. Como em qualquer empresa, folha de pagamento a funcionários responde pela maior fatia dos orçamentos das prefeituras. É preciso, dessa forma, haver regras mais incisivas para que não haja qualquer tipo de desvio de conduta. Práticas como a adotada por Dilador são recorrentes na iniciativa privada, de onde, aliás, vem o atual prefeito.



Num serviço que demanda tamanha atenção, como uma prefeitura, justamente por lidar com atendimento público em diferentes campos, concentração por parte de quem trabalha é fundamental. Não seria ruim se, em outras cidades da região, prefeitos fizessem o mesmo. Em diferentes municípios do Estado, ações semelhantes já foram adotadas, como na Prefeitura de Marília, em 2014.



E por que não também as casas legislativas, onde a gama de funcionários é grande, adotarem o bloqueio às redes sociais? Por outro lado, sabe-se que, para o poder público, seja o Executivo ou o Legislativo, contatos via Facebook ajudam muito no conhecimento de demandas da comunidade. Mas, para isso, deve haver funcionários dedicados exclusivamente a esse monitoramento.



Sendo assim, o episódio envolvendo o ex-diretor teve um efeito pedagógico. Isso, tanto para os servidores, que passam a saber que podem ter o mesmo destino de D’Alkmin, caso violem a determinação; como para a Prefeitura, que passou a ficar atenta à utilização da mídia social.

Com a decisão de bloquear o acesso às redes sociais no Paço Municipal e em repartições públicas, o prefeito de Araçatuba, Dilador Borges (PSDB), deu mais uma resposta no sentido de exigir ética e, acima de tudo, comprometimento por parte dos servidores públicos.A medida foi anunciada após o tucano demitir o advogado Celso D'Alkmin, que ocupava cargo de direção na Secretaria de Assuntos Jurídicos. A administração municipal apurou que o funcionário comissionado havia utilizado a estrutura da Prefeitura e seu horário de trabalho para postar, no Facebook, mensagem comemorativa pela morte da ex-primeira dama Marisa Letícia, ocorrida na semana passada.Se a primeira solução tomada por Dilador, de dispensar o cargo de confiança, foi bem recebida pela população, haja vista as manifestações expressas nas redes sociais, com a restrição imposta posteriormente, não foi diferente. Enquete feita pelo portal da Folha da Região a fim de saber se os leitores concordavam ou não com o bloqueio imposto por Dilador, 93,55% se disseram favoráveis, enquanto 6,45%, contrários.Uma análise, no entanto, é preciso constar. Não precisava ter ocorrido um episódio de tamanha repercussão negativa, como o que envolveu o servidor do departamento jurídico, para uma medida como essa ser tomada. Como em qualquer empresa, folha de pagamento a funcionários responde pela maior fatia dos orçamentos das prefeituras. É preciso, dessa forma, haver regras mais incisivas para que não haja qualquer tipo de desvio de conduta. Práticas como a adotada por Dilador são recorrentes na iniciativa privada, de onde, aliás, vem o atual prefeito.Num serviço que demanda tamanha atenção, como uma prefeitura, justamente por lidar com atendimento público em diferentes campos, concentração por parte de quem trabalha é fundamental. Não seria ruim se, em outras cidades da região, prefeitos fizessem o mesmo. Em diferentes municípios do Estado, ações semelhantes já foram adotadas, como na Prefeitura de Marília, em 2014.E por que não também as casas legislativas, onde a gama de funcionários é grande, adotarem o bloqueio às redes sociais? Por outro lado, sabe-se que, para o poder público, seja o Executivo ou o Legislativo, contatos via Facebook ajudam muito no conhecimento de demandas da comunidade. Mas, para isso, deve haver funcionários dedicados exclusivamente a esse monitoramento.Sendo assim, o episódio envolvendo o ex-diretor teve um efeito pedagógico. Isso, tanto para os servidores, que passam a saber que podem ter o mesmo destino de D’Alkmin, caso violem a determinação; como para a Prefeitura, que passou a ficar atenta à utilização da mídia social.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão