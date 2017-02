Vereador sugere andamento de pedidos de exames de saúde on-line Coluna Periscópio Link



Dayse Maria/Folha da Região - 06/02/2017 Pichitelli afirma que recebe muitas reclamações de pessoas que marcam exames e esperam até anos Pichitelli afirma que recebe muitas reclamações de pessoas que marcam exames e esperam até anos



O vereador Denilson Pichitelli (PSL) está propondo um projeto para que a Secretaria de Saúde de Araçatuba disponibilize em um site o andamento de seus pedidos de exame e a data em que vai passar por médico especialista ou cirurgia. Segundo Pichitelli, o objetivo da proposta é acabar com a longa espera dos pacientes.



"Recebemos muitas reclamações de pessoas que passam pelo posto de saúde, pegam uma guia e levam para marcar uma consulta com especialista e ficam esperando meses e até anos. Aí a pessoa paga o médico e depois recebe a informação de que o agendamento (na saúde pública) foi feito", contou Pichitelli. (Ronaldo Ruiz Galdino)





