Déficit comercial do Reino Unido cai a 10,9 bilhões de libras em dezembro

O déficit comercial do Reino Unido recuou a 10,9 bilhões de libras em dezembro, abaixo do resultado de 11,6 bilhões de libras registrado. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam justamente déficit de 11,6 bilhões de libras no último mês de 2016.



O déficit comercial do Reino Unido recuou graças a um aumento nas exportações de aeronaves, petróleo e ouro. O resultado sinaliza que a desvalorização da libra pode de fato ajudar o país a melhorar sua balança comercial.



No momento em que o Reino Unido caminha para deixar a União Europeia, a balança comercial do país estará em foco para se avaliar o sucesso do governo em forjar novas relações econômicas fora do bloco europeu. Os economistas advertem, porém, que os dados sobre comércio podem ser voláteis e não ter tanta clareza até que venha à tona um novo padrão.



O superávit comercial do Reino Unido com os Estados Unidos aumentou no trimestre final de 2016, segundo os dados oficiais. Os números mostram o desafio do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, para diminuir o déficit comercial com o mundo. O superávit britânico com os EUA ficou em 3,4 bilhões de libras (US$ 4,25 bilhões) entre outubro e dezembro, bem acima do 1,1 bilhão de libras do trimestre anterior. Na comparação anual, o superávit do Reino Unido com os EUA aumentou 900 mil libras.



No mês passado, Trump prometeu à primeira-ministra britânica, Theresa May, negociar um acordo comercial após Londres abandonar a UE. O Reino Unido tem superávit comercial com os EUA desde 2003. O superávit comercial maior no quarto trimestre de 2016 pode refletir o forte enfraquecimento da libra após o plebiscito de 23 de junho, quando os britânicos votaram para deixar a UE. Desde o resultado das urnas, a libra se enfraqueceu em quase 20% ante o dólar, tornando as exportações britânicas mais competitivas. Fonte: Dow Jones Newswires.







