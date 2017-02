Mais de 20 familiares protestam em frente a batalhão da zona oeste do Rio Agência Estado Link



Sexta-Feira - 10/02/2017 - 07h40





Comentários via Facebook: Atualização: 10h07 de 10/02/2017



Vinte e um familiares de policiais militares protestam na frente do 18º Batalhão da PM do Rio, na Freguesia, em Jacarepaguá (zona oeste). De acordo com o grupo, composto por 17 mulheres e quatro homens, nenhuma viatura saiu desde as 3h, quando os primeiros manifestantes chegaram.



O grupo aguarda a abertura de uma papelaria na vizinhança para comprar cartolina e produzir cartazes - por enquanto, os manifestantes dispõem apenas de cadeiras de praia e garrafas de café.



Familiares de policiais militares do Rio protestam em cerca de 10 unidades da PM em todo o Estado. Apesar dos protestos, pelas redes sociais a Polícia Militar informa que o policiamento está normal em todo o Estado.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão