Trump diz que irá à Justiça, após derrota sobre decreto anti-imigração

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu no Twitter à derrota imposta por um tribunal de apelações a seu decreto anti-imigração. "Vejo vocês no tribunal, a segurança de nossa nação está em jogo!", afirmou o republicano na noite desta quinta-feira.



O tribunal de apelações do Nono Circuito, localizado em San Francisco, decidiu hoje que deve ser mantido o veto ao decreto de Trump que proibia temporariamente a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos EUA. A decisão foi tomada por unanimidade pelo painel de três juízes. Os magistrados não se pronunciaram sobre o mérito da questão, apenas decidiram que o decreto não deve vigorar enquanto os tribunais avaliam sua legalidade.







