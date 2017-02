Candidato, Fillon pede que investigação contra ele seja arquivada na França Agência Estado Link



Candidato à presidência da França, François Fillon pediu por meio de seu advogado, Antonin Lévy, que promotores arquivem uma investigação sobre alegações de que ele usou de maneira inadequada fundos públicos ao empregar a mulher como assessora, quando Fillon era parlamentar. Os advogados disseram que a apuração viola a lei constitucional francesa, já que a acusação de malversação de fundos públicos não se aplica a um parlamentar.



O advogado também disse que a investigação está comprometida pelo vazamento de informações para a imprensa e ameaça o princípio da separação dos poderes entre o Legislativo e o Judiciário. Desde o início da investigação preliminar, Fillon caiu nas pesquisas de intenção de voto. Antes favorito a levar a presidência, ele agora pode ficar de fora do segundo turno. Fonte: Dow Jones Newswires.







