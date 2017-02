Wilson Marini: Palha de cana agora pode virar papel Wilson Marini Link





A primeira fábrica de papel produzido a partir da palha da cana-de-açúcar acaba de ser instalada no Estado de São Paulo. É a Fibraresist, do Grupo Cem, em Lençóis Paulista, região de Bauru. A unidade foi inaugurada dia 3/2 após seis anos de estudos da tecnologia. A palha de cana é abundante no Estado. São Paulo é o maior produtor de etanol de cana-de-açúcar do mundo, além de grande produtor de açúcar. No processo, pioneiro, a palha se transforma em pasta de celulose que serve de matéria-prima para a fabricação de papeis e embalagens. A empresa tem capacidade para produzir até 72 mil toneladas de pasta celulósica por ano, com previsão de atingir esse volume já a curto ou médio prazo. Como vantagem adicional, a palha da cana-de açúcar não fica no canavial, evitando pragas e prejuízos, e se torna fonte de renda aos produtores, ao invés de um estorvo.



Primeira compra

O primeiro acordo de fornecimento está acertado com a Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais. A produção inicial, que será de 25% do total da capacidade produtiva, está sendo negociada com empresas que produzem embalagens e produtos como papel higiênico e papel toalha.



Como funciona

Um biodispersante separa a lignina, molécula que dá rigidez às células das plantas, das fibras existentes na palha. A pasta foi avaliada e classificada pela Universidade Federal de Viçosa (MG). É livre de impurezas e não oferece perdas de matéria-prima em relação a outros processos já existentes no mercado.



A ciência paulista

A Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) acaba de lançar um estudo com o mapeamento das atividades científicas do Estado de São Paulo. Baseado nos grupos de pesquisa e pesquisadores cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), o Mapa da Ciência de São Paulo analisa as 15 “mesorregiões” paulistas e levanta o número de pesquisadores, a produção de artigos e o impacto dessa produção. O objetivo do estudo é criar um banco de dados que indique as áreas de concentração de diferentes especialidades e como esse tipo de conhecimento vem se desenvolvendo. “Quando o empresário tem que tomar a decisão de se instalar em uma determinada região, ele precisa saber onde estão os nichos de expertise. Informação é crítica para essas decisões”, diz o idealizador do projeto, José Eduardo Krieger, professor de Medicina da USP.



O mapa da mina

As regiões mais afastadas da capital, como as de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, entre outras, possuem estudos de “alto impacto”. Isso porque a produção da ciência está disseminada em todo o território paulista, embora de forma não homogênea. As regiões metropolitanas de São Paulo e de Campinas possuem as maiores concentrações de estudos científicos, em todas as áreas.



Mata Atlântica

Valparaíso, Castilho e Quatá foram as cidades paulistas que mais recuperaram a floresta da Mata Atlântica em 30 anos, segundo levantamento da Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os órgãos divulgaram nesta terça-feira (7/2) uma avaliação sobre a regeneração da Mata Atlântica no Estado. Foram regenerados 23.021 hectares entre 1985 e 2015, área maior que a das cidades de Santo André e São Caetano juntas, por exemplo.



O que fazer com as sobras

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe), em 2015 o Estado de São Paulo gerou mais de 62 mil toneladas de resíduos sólidos por dia, equivalente a uma média de 1,4 kg por habitante todos os dias. O gerenciamento dos resíduos sólidos é um desafio na maioria das cidades. Matão desenvolve um projeto piloto, conduzido em parceria entre a USP, a prefeitura e a cooperativa Reenvolta. Os resultados são animadores e os pesquisadores estão abertos a parcerias com outros municípios.



Frase

"Nós vivemos em uma sociedade de enorme desperdício, mas o planeta já não aguenta mais". Paulo Mancini, coordenador da Cooperativa Reenvolta, de Matão.



Auto eletrônico

Enquanto isso, o governo faz o seu papel em busca da preservação do meio ambiente. Para agilizar a fiscalização, o auto de infração agora pode ser feito por ferramenta eletrônica. A novidade será disponibilizada para todo o Estado. O anúncio foi feito na quarta-feira (8) pelo secretário Ricardo Salles, no Copom, na Capital. Os técnicos do órgão prometem que a fiscalização ambiental digital vai proporcionar maior tempo para patrulhamento pelas equipes em defesa do meio ambiente.



Cidades globais

São Paulo e as cidades globais é o tema a ser abordado pelo empresário Philip Yang na aula inaugural da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, nesta quarta-feira (8/2) às 19h, na capital. Yang abordará os problemas e os desafios que essas metrópoles terão que enfrentar a curto, médio e longo prazos.



Contas

Sidney Beraldo tomou posse segunda-feira (6/2) à frente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.





