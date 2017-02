Folia com marchinhas: Pereira Barreto tem pré-carnaval dia 17 Talita Rustichelli Link



Além da Orquestra de Sopros e Percussão Facmol, haverá a presença de convidados: o cantor Dony e o grupo Pagode dos Amigos. Originadas das marchas populares portuguesas, as marchinhas foram a trilha sonora predominante no carnaval brasileiro entre os anos 1920 e 1960. A primeira marcha composta no Brasil foi "Abre Alas", que Chiquinha Gonzaga compôs para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro.



SERVIÇO

Pré-Carnaval da Facmol

Dia: 17 de fevereiro

Horário: 21h

Espaço Cultural Creche e Berçário Menino Jesus (Av. Brasil, 667)

Gratuitas

Informações: (18) 98153-5459





