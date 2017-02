Orleans Street Jazz Band, de São Paulo, se apresenta em Araçatuba Talita Rustichelli Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 21h34





Comentários via Facebook:

Divulgação Banda coloca em seu repertório clássicos do jazz e também um pouco de blues Banda coloca em seu repertório clássicos do jazz e também um pouco de blues







Assim, o dixieland passou a ser chamado de New Orleans Jazz, caracterizado por três linhas melódicas que se contraponteiam, e tocado por uma formação composta, originalmente, por instrumentos como piston, trombone, clarineta, tuba, percussão e banjo. Inspirada pelas possibilidades sonoras do gênero, a Orleans Street Jazz Band, de São Paulo, coloca em seu repertório clássicos do jazz e também um pouco de blues, misturados a um tempero local. Eles apresentam seu trabalho neste sábado (11), na praça Getúlio Vargas, às 20h30, trazidos pelo Sesc Birigui.



SERVIÇO

Orleans Street Jazz Band

Dia: Sábado (11)

Horário: 20h30

Local: Praça Getúlio Vargas, Araçatuba

Gratuito

Informações: (18) 3608-5400





O dixieland (ou jazz tradicional) surgiu no início do século 20, da mistura da música africana com a europeia. Até os anos 1930, a cidade de New Orleans (localizada no estado de Luisiana, nos Estados Unidos) foi um celeiro de grandes músicos de jazz, dentro das duas diferentes populações negras existentes no local: a americana e a creole - o que ajudava a dar "sotaques" diferenciados à música feita ali. Entre eles, estavam Sidney Bechet, Barney Bigard, Kid Ory e Jelly Roll, que levaram adiante o nome da cidade que ficou conhecida como a capital do jazz.Assim, o dixieland passou a ser chamado de New Orleans Jazz, caracterizado por três linhas melódicas que se contraponteiam, e tocado por uma formação composta, originalmente, por instrumentos como piston, trombone, clarineta, tuba, percussão e banjo. Inspirada pelas possibilidades sonoras do gênero, a Orleans Street Jazz Band, de São Paulo, coloca em seu repertório clássicos do jazz e também um pouco de blues, misturados a um tempero local. Eles apresentam seu trabalho neste sábado (11), na praça Getúlio Vargas, às 20h30, trazidos pelo Sesc Birigui.Orleans Street Jazz BandDia: Sábado (11)Horário: 20h30Local: Praça Getúlio Vargas, AraçatubaGratuitoInformações: (18) 3608-5400



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão