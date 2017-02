Prefeitura não mostra impacto financeiro de terceirização Monique Bueno Link



A falta do documento consta em resolução publicada pelo conselho no dia 28 de dezembro de 2016. Além do estudo do impacto financeiro, o Comus destacou na resolução que não houve ajuste das planilhas orçamentárias de custeio de forma compatível com os serviços a serem executados no ano passado pelas OSSs (Organizações Sociais de Saúde) ASF (Associação Saúde da Família), responsável pela atenção básica; Irmandade Santa Casa de Andradina, que comanda o serviço de urgência e emergência, e Associação das Senhoras Cristãs/Benedita Fernandes, ligada ao Hospital da Mulher.



A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura para saber se os documentos solicitados pelo Comus havia sido entregues nessa nova gestão, mas não houve resposta. Entretanto, a Folha teve acesso a um documento assinado pela secretária de Saúde, Carmem Sílvia Guariente, solicitando cópias de todas as atas do Comus referente a 2016, para que possa apresentar as manifestações dos trabalhos realizados pelas OSSs em conjunto com a pasta.





