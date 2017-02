Gestão anterior deu 'pedalada' para fechar no azul, diz secretário Rafaela Tavares Link



Segundo Josué Cardoso de Lima, "há só uma hipotética chance de receber crédito previsto"







"Há só uma hipotética chance de ter esse crédito. Não tinha nada decidido", afirma. Por sua vez, o ex-secretário da Fazenda, José Luís Rovedilho rechaça por completo a acusação. "Tenho o embasamento de uma ação", rebate.



A avaliação se as contas da Prefeitura de Araçatuba foram ou não mascaradas depende do Tribunal de Contas - Lima afirma que corrigiu o balanço de 2016, que apresentará déficit financeiro, em vez do superávit apontado pelos cálculos antigos. O órgão pode rejeitar as contas do ano passado, pois elas ainda não foram julgadas, de acordo com o secretário.





O secretário municipal da Fazenda de Araçatuba, Josué Cardoso de Lima, afirma que a gestão anterior praticou "pedalada" para evitar que o balanço financeiro de 2016 fechasse no vermelho. Segundo o atual chefe da pasta, o cálculo do ano passado foi complementado com crédito que ele classifica como incerto com a Receita Federal referente a INSS de servidores no valor de R$ 9,151 milhões para disfarçar déficit nas contas anuais."Há só uma hipotética chance de ter esse crédito. Não tinha nada decidido", afirma. Por sua vez, o ex-secretário da Fazenda, José Luís Rovedilho rechaça por completo a acusação. "Tenho o embasamento de uma ação", rebate.A avaliação se as contas da Prefeitura de Araçatuba foram ou não mascaradas depende do Tribunal de Contas - Lima afirma que corrigiu o balanço de 2016, que apresentará déficit financeiro, em vez do superávit apontado pelos cálculos antigos. O órgão pode rejeitar as contas do ano passado, pois elas ainda não foram julgadas, de acordo com o secretário.



