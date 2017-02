BC do Peru mantém taxa básica de juros em 4,25% Agência Estado Link



O Banco Central do Peru decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros em 4,25%. Segundo a instituição, a decisão é consistente com a projeção de inflação que converge para o centro da meta até meados deste ano.



O BC peruano diz que a inflação em 12 meses segue na faixa que é a meta e que tem mostrado tendência decrescente. Além disso, cita que o déficit hídrico tem afetado negativamente a agricultura, embora esse impacto deva ser transitório. O comunicado também afirma que o crescimento da atividade econômica desacelerou no último trimestre de 2016, em um contexto de menor gasto público. Nos próximos trimestres, a expectativa é de que o crescimento ocorra a uma taxa similar ao potencial, diante de um aumento nos investimentos. Além disso, o BC diz que há sinais de recuperação na economia mundial e menor volatilidade nos mercados financeiros.



A expectativa do BC peruano é que a economia do país cresça 4,0% em 2017.



A próxima reunião do BC ocorre em 9 de fevereiro.







