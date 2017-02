Lula recebe cumprimentos em missa do 7º dia de Marisa Agência Estado Link



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta noite, 9, amigos, parentes e lideranças políticas do PT e partidos de oposição na missa de sétimo dia da ex-primeira-dama Marisa Letícia, realizada na Igreja Matriz, em Bernardo do Campo (SP). A cerimônia foi conduzida pelo padre Pedro Carlos Cipolini, bispo da arquidiocese de Santo André.



Entre os presentes estiveram o senador Lindberh Farias (PT-RJ), o ex-ministro Aldo Rebelo (PCdoB), o escritor Fernando de Moraes, o técnico de futebol Wanderley Luxemburgo, o vereador Eduardo Suplicy (PT-SP) e o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Cerca de 500 pessoas lotaram a igreja para cumprimentar familiares da ex-primeira-dama.



Marisa faleceu no último dia 3, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, decorrente de um acidente vascular cerebral. Na ocasião, Lula afirmou que a mulher morreu "triste".



Lula fez uma breve fala no fim da missa e chorou ao dizer que Marisa deixou duas coisas que podem marcar a vida de "quem quer ser bom nesse Pais": "muita dignidade e solidariedade". O ex-presidente declarou que não pretendia discursar, mas, acrescentou, "como nordestino político, não resisto ao microfone". Lula lembrou que a Igreja da Matriz foi uma "extensão do sindicato (dos metalúrgicos)" durante a ditadura.







