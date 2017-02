Tribunal de apelação decide ainda hoje sobre decreto anti-imigração de Trump Agência Estado Link



Um tribunal federal de apelações sediado em San Francisco emitirá uma decisão nesta quinta-feira sobre o pedido emergencial do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, de que volte a vigorar um decreto que proíbe temporariamente a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana em território americano. Um porta-voz da corte anunciou que a decisão saíra ainda hoje.



A decisão desse tribunal deve ser um momento importante na disputa de Trump com o Judiciário sobre o assunto. O presidente assinou em 27 de janeiro o decreto que suspendia a entrada de visitantes de sete países por pelo menos 90 dias. Trump argumentou que isso era necessário para evitar a entrada de terroristas. A medida também congelou todo o programa de refugiados dos EUA por quatro meses e impôs um veto indefinido contra os refugiados da Síria.



Posteriormente, um juiz federal de Seattle congelou a adoção do decreto, o que fez o governo americano recorrer. Fonte: Dow Jones Newswires.







