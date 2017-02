Prefeitura revê contratos para propagandas em canteiros Da Redação Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 19h54





Comentários via Facebook: Atualização: 19h57 de 09/02/2017

Canteiro da avenida Brasília foi limpo nesta semana; acordos com empresas podem ser rompidos



A Prefeitura de Araçatuba fez nesta semana a limpeza dos canteiros da avenida Brasília e está levantando a quantidade de empresas responsáveis pela manutenção de praças, canteiros centrais, parques, jardins, árvores e logradouros públicos que fazem parte do programa "Abrace o verde". O objetivo, segundo nota divulgada nesta quinta-feira (9), é levantar se os adotantes estão cumprindo com suas obrigações.



Os canteiros da avenida Brasília foram limpos pela empresa Monte Azul Ambiental er funcionários da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Turismo. A secretaria ainda está levantando o número de espaços adotados na cidade.



OBRIGAÇÕES

A notificação referente ao programa "Abrace o verde" é feita a empresas e pessoas que não estão atendendo às obrigações de adotantes, como zelar e cuidar dos espaços, arcar com todas as despesas de insumos, mão de obra, reposição de mudas, implantação de espécies, equipamentos de irrigação, entre outros. Em troca, é possível fazer propaganda nos canteiros.



Os notificados terão um prazo de cinco dias úteis para apresentar uma justificativa adequada caso não estejam cumprindo o acordo. Se não for satisfatória, o contrato com a pessoa ou empresa será rompido.



O programa "Abrace o verde" faz parte do projeto de lei 6.432, de 29 de abril de 2004, e não prevê multas, só o rompimento do acordo. A Prefeitura espera ampliar o programa neste ano, segundo a assessoria. (Com informações da Prefeitura)





