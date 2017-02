Sosp inicia obras de recuperação de trecho da Caran Rezek Da Redação Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 19h29





Comentários via Facebook:

Assessoria da Prefeitura/Divulgação - 09/02/2017 Após as chuvas, parte da estrada ficou comprometida, isolando moradores de assentamentos Após as chuvas, parte da estrada ficou comprometida, isolando moradores de assentamentos



A Sosp (Secretaria de Obras e Serviços Públicos) iniciou na quarta-feira (8) obras de recuperação de trecho da estrada municipal Caran Rezek, também conhecida como Angaí, em Araçatuba. A informação foi divulgada nesta quinta (9) pela Prefeitura.



O serviço ocorre em parceria com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho e Meio Ambiente. A usina Raízen, com sede nas proximidades, colaborou com o empréstimo de maquinário.



NASCENTE

Após as chuvas, o trecho de terra ao longo de sete quilômetros da estrada ficou comprometido e intransitável, isolando moradores de assentamentos agrários daquela região. De início, a equipe canalizou a água de uma nascente que passa pelo local, para que as tubulações fossem instaladas. Após o término da canalização, o local passará por compactação do solo, a partir da técnica de terraplanagem, já que foram formadas cavidades profundas por toda a estrada.



De acordo com o responsável pelas obras rurais da Sosp, José Roberto da Costa, o reparo da estrada ainda não tem data para ser finalizado. "Por se tratar de uma obra de grande complexidade, será necessário um trabalho diário e intensivo para recuperar toda a extensão. Precisamos também de um clima estável, para não prejudicar o andamento das obras", explica, segundo nota divulgada à imprensa. (Com informações da Prefeitura)





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão