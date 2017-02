Bolsas renovam recordes em NY, impulsionadas por fala de Trump sobre impostos Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 19h25





As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, e renovarem suas máximas históricas de fechamento, beneficiadas por comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que prometeu novas medidas tributárias para as próximas semanas.



O índice Dow Jones fechou em alta de 0,59%, aos 20.172,40 pontos; o S&P 500 avançou 0,58%, para 2.307,87 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,58%, aos 5.715,18 pontos.



Em uma reunião com companhias aéreas, Trump disse que irá anunciar uma medida tributária "fenomenal" nas próximas 2 a 3 semanas. O comentário foi endossado pelo porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, que afirmou que o governo dos EUA prepara um plano de impostos abrangente a ser divulgado em breve. "As ações estão avançando por conta dos comentários do presidente Trump", disse R.J. Grant, diretor de negociação de ações da KBW.



O fala do republicano impulsionou as ações do setor financeiro. O Goldman Sachs subiu 1,60%; o Morgan Stanley avançou 2,14%; o JPMorgan ganhou 1,40%; e o Citigroup teve alta de 1,66%.



Durante a reunião com CEOs de companhias aéreas, Trump afirmou que não gosta das atuais regulações e impostos do setor e prometeu mobilizar os sistemas aéreos americanos. As declarações do republicano fizeram com que os papéis das companhias abandonassem as perdas do início do pregão e passassem a avançar. A American Airlines ganhou 3,00%; a Delta Air Lines teve alta de 2,58% e a JetBlue Airways subiu 3,47%.



Já as companhias ligadas ao setor de energia foram beneficiadas pela alta do petróleo. Os preços da commodity fecharam em alta, refletindo uma queda nos estoques de gasolina. Com isso, a Chevron ganhou 0,59%; a ExxonMobil subiu 0,44% e a ConocoPhillips avançou 0,40%. (Com informações da Dow Jones Newswires)







