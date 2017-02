Pezão é identificado como recebedor de propina em documentos apreendidos pela PF Agência Estado Link



A Polícia Federal encontrou indícios de que o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), recebeu propina da organização criminosa que seria liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), preso na Operação Calicute.



A PF entregou nesta quinta-feira, 9, documento ao juiz federal Marcelo da Costa Bretas, responsável pelos desdobramentos da Lava Jato no Rio, em que sugere o encaminhamento do material ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), já que Pezão tem foro privilegiado.



O material foi localizado em busca na casa de Luiz Carlos Bezerra, apontado nas investigações como operador financeiro do esquema. Ele também foi preso na Calicute, desdobramento da Lava Jato. Segundo a PF, foram achadas anotações sobre a distribuição da propina recebida por Cabral com a identificação de Pezão.



"Apesar de ainda não terminada a análise do material (outras pessoas recebedoras de valores estão sendo identificadas), é certo que foi identificado como recebedor de valores o senhor Luiz Fernando Pezão", diz no documento o delegado da PF Antonio Carlos Beaubrun Junior.







