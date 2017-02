Prefeitura vai pagar R$ 766 mil para ex-secretários Ronaldo Ruiz Galdino Link



Segundo o site, o ex-titular de pasta que mais recebeu ao ser exonerado foi Éderson da Silva, que comandava o Planejamento Urbano e Habitacional. Foram R$ 100.417,33 brutos. Ele foi um dos secretários mais longevos da gestão de Cido, sendo admitido em julho de 2010, quando o petista estava no segundo ano de governo.



Por outro lado, quem recebeu menos ao sair do Paço Municipal foi o ex-secretário de Comunicação Fábio Ishizawa. Ele obteve R$ 13.532,12 brutos de indenização. Ishizawa foi um dos últimos titulares de pasta nomeados por Cido. O jornalista entrou no lugar de Fernando Verga, em outubro do ano passado.



A Prefeitura disse que o governo anterior deveria ter, por responsabilidade, demitido o total de 135 cargos comissionados e ter pagos os valores rescisórios. "Dentro dos parâmetros legais e das necessidades das secretarias, os cargos estão sendo preenchidos, visto que são de livre provimento", informou o município.



Quanto ao pagamento das rescisões, a atual gestão alegou que ele não foi efetuado por falta de caixa, sendo que nos próximos dias haverá uma posição para a data do acerto.





