Bilac anuncia repasse a hospital, mas greve continua

Quinta-Feira - 09/02/2017 - 16h11





A Prefeitura de Bilac vai retomar o repasse do município ao hospital beneficente Padre Bernardo Braakhuis. A destinação mensal de cerca R$ 39 mil foi anunciada pelo prefeito Vitor Botini (PSDB), em reunião realizada na tarde de quarta-feira (8) com representantes do Ministério Público, do hospital e dos municípios que possuem convênio com a instituição.No entanto, a medida não cessou a greve dos funcionários da entidade, que completa 11 dias nesta quinta (9), visando o pagamento dos salários atrasados. "Nós levantamos a situação e hoje o município pode repassar R$ 30 mil em dinheiro mais o custo das despesas da manutenção e combustível da ambulância e coleta do lixo hospitalar, que gira em torno de R$ 6 a R$ 9 mil, por mês", informa Botini. Ele destaca ainda que há o repasse dos demais municípios conveniados ao hospital e do SUS (Sistema Único de Saúde), totalizando cerca de R$ 54 mil.



