Rodeio em Araçatuba: apenas sob vigilância, ordena a Justiça Amanda Lino Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 15h59





Comentários via Facebook: Atualização: 16h02 de 09/02/2017

Alexandre Souza/Folha da Região - 08/02/2017 Arena está montada na avenida João Arruda Brasil e deverá receber visitantes até domingo Arena está montada na avenida João Arruda Brasil e deverá receber visitantes até domingo







A decisão é resultado de ação civil pública, com pedido liminar, movida pelo Ministério Público contra o município e a Arena Produções Artísticas M.E., empresa responsável pela organização do evento. A medida é decorrente de representação da APDA (Associação de Proteção e Defesa dos Animais).



A reportagem da Folha da Região tentou entrar em contato, por telefone, com os organizadores do evento, mas as ligações não foram atendidas. A Prefeitura não respondeu se já concedeu alvará para a realização do evento, quais são os requisitos solicitados pela administração para a concessão de alvará para a realização de eventos do tipo, se o município fiscaliza eventos do tipo na cidade e as condições de segurança dos animais participantes, quais e quantos profissionais são responsáveis pela fiscalização do evento e dos animais.





