Bolsas da Europa fecham em alta, de olho em balanços e beneficiadas com NY

As bolsas europeias fecharam em alta nesta quinta-feira, 9, com investidores dando menos peso às incertezas políticas recentes no continente. Os papéis reagiram a balanços de empresas e, além disso, foram apoiados por um movimento positivo nas bolsas de Nova York, onde declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, de que deve haver mudanças em impostos no país beneficiaram os índices acionários. Além disso, Trump sinalizou com apoio às companhias aéreas.



O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,78% (2,85 pontos), em 366,79 pontos.



Os papéis do setor financeiro em geral se beneficiaram, após o banco francês Société Générale divulgar balanço que mostrou lucro acima da previsão dos analistas. Commerzbank, porém, teve sessão negativa, após registrar diminuição em seu lucro.



Na agenda de indicadores, a Alemanha registrou superávit comercial recorde em 2016, de 252,9 bilhões de euros (US$ 270 bilhões), o maior da série histórica iniciada após a Segunda Guerra. As importações alemãs cresceram 1,2% ante 2015 e as importações, 0,6%.



Na Bolsa de Londres, o índice FTSE-100 fechou em alta de 0,57%, em 7.229,50 pontos. No setor bancário, Lloyds subiu 0,85% e Barclays teve ganho de 2,04%. Entre as mineradoras, Antofagasta caiu 1,08%, Anglo American recuou 2,67% e Glencore subiu 0,03%.



Em Frankfurt, o índice DAX avançou 0,86%, para 11.642,86 pontos. Commerzbank caiu 1,76% após balanço, mas Deutsche Bank subiu 0,36%. No setor de energia, E.ON teve ganho de 1,42%. Lufthansa teve alta de 2,13%, em dia positivo para as companhias aéreas. Adidas subiu 2,78%, após o HSBC melhorar o preço-alvo da ação. Já Thyssenkrupp caiu 0,88%, após balanço que frustrou as expectativas.



Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou com ganho de 1,25%, em 4.826,24 pontos. Crédit Agricole subiu 0,39% e Société Générale teve alta de 2,29%. A petroleira Total fechou em alta de 1,27%, após divulgar balanço.



O índice FTSE-MIB, da Bolsa de Milão, subiu 0,94%, para 18.947,44 pontos. No setor bancário, Intesa Sanpaolo, UniCredit e Unione di Banche Italiane subiram 0,47%, 1,37% e 3,63%, respectivamente. Eni, por sua vez, avançou 1,56%, no setor de energia.



Na Bolsa de Madri, o índice IBEX-35 avançou 1,17%, para 9.438,40 pontos. Os bancos também se destacaram, como Santander (+1,59%), Banco de Sabadell (+2,54%) e Banco Popular Español (+2,74%). O papel da Telefónica subiu 2,59%.



Em Lisboa, o índice PSI-20 teve ganho de 0,76%, para 4.594,76 pontos. Banco Comercial Português subiu 0,48% e Galp avançou 0,58%, mas Banco BPI teve queda de 12,38%. Com informações da Dow Jones Newswires







