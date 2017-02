Mulher morre de infarto uma hora após saber da perda do irmão Ivan Ambrósio Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 15h40





Comentários via Facebook: Atualização: 16h14 de 09/02/2017

Fotos: reprodução Segundo amigos, Leonel - que sofreu um AVC - e Luzinete tinham uma ligação muito forte Segundo amigos, Leonel - que sofreu um AVC - e Luzinete tinham uma ligação muito forte



Tristeza e comoção. Esses são os sentimentos que se abateram na quarta-feira (8), em Birigui, com a morte dos irmãos Leonel Aparecido Mundinho de Araújo, de 34 anos, e a autônoma Luzinete Mundinho de Araújo, de 32, no intervalo de uma hora. Ela não aguentou a notícia da morte de Leonel e teve um infarto.



Ambos eram muito apegados. No velório, amigos e parentes classificaram a família como “unida”. Contaram que Leonel e Luzinete possuíam uma “ligação muito forte”, de amor e carinho entre si, e também com os outros dois irmãos. Tanto que, no fim de semana passado, Leonel estava na residência de Luzinete e aproveitou para fazer um doce de banana. O imóvel, que fica no bairro Patrimônio Silvares, era o ponto de encontro dos familiares.



Porém, o que era para ser mais um fim de semana em família, acabou em susto. Leonel passou mal durante o preparo do doce e teve que ser levado para o hospital às pressas. Na unidade, foi diagnosticado um AVC (Acidente Vascular Cerebral), mesma causa da morte da mãe deles, há três anos. A família tinha a esperança de que ele se recuperasse do problema e logo voltasse para casa, mas, na tarde de terça-feira (7), às 17h, recebeu a pior notícia: Leonel não resistiu.



DESOLADA

Consternada, Luzinete buscava forças para superar a perda do irmão. Familiares e amigos foram até a residência dela para consolá-la, pois sabiam da ligação de ambos. Uma dessas amigas contou à reportagem que Luzinete não se conformava com a perda. Já havia passado uma hora que Leonel havia morrido, quando a irmã dele se levantou do sofá e, ao se dirigir até um corredor da casa, passou mal, caiu e bateu a cabeça.



A amiga a levou até o pronto-socorro. No trajeto, Luzinete segurava a mão dela e dizia não acreditar na morte do irmão. Na unidade de saúde, ela informou que doía a barriga. Minutos depois, um funcionário chamou a amiga e pediu que ela acionasse alguém da família.



Uma tia da autônoma se encarregou de ouvir da equipe médica que Luzinete não resistiu e também foi a óbito. Os irmãos dela, que estavam na funerária acertando os detalhes do velório de Leonel, souberam da morte e custaram a acreditar no que havia ocorrido.



HOMENAGENS

Nas redes sociais, os amigos e pessoas próximas dos irmãos eram facilmente identificados pela palavra “luto”. As frases eram de lamento, saudades e incredulidade. O velório de Leonel teve início às 21h de terça-feira, e o corpo de Luzinete chegou ao local às 2h de quarta.



Durante todo o dia, dezenas de pessoas passaram pelo velório de ambos, no Memorial São Judas Tadeu, em Birigui, para dar o último adeus. Às 16h, os corpos de Leonel e Luzinete seguiram em cortejo para o cemitério da Consolação, onde foram sepultados no mesmo jazigo.



Além de dois irmãos, Leonel deixou três filhos, de 18, 14 e 8 anos, e Luzinete, uma filha de 2 anos.





