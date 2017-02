MP abre inquérito para apurar compras questionáveis Ronaldo Ruiz Galdino Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 15h26





Comentários via Facebook:







Leia também:

- Ex-secretário rebate relatório sobre situação caótica da educação

- Início do ano letivo não terá nem caderno para alunos



A reportagem apurou que averiguações da Promotoria serão focadas no petista e no ex-secretário de Educação Luiz Carlos Custódio. A Folha da Região obteve informações de que o MP solicitou dados sobre essas compras ao município no final do ano passado, mas não houve resposta por parte da administração de Cido.



O relatório encaminhado pela Secretaria de Educação do atual governo de Dilador Borges (PSDB) mostra uma série de aquisições desnecessárias, como livros para churrascos e vinhos.





O Ministério Público em Araçatuba abriu inquérito para investigar aquisições de materiais para a educação municipal, realizadas pela gestão do ex-prefeito Cido Sério (PT), consideradas questionáveis pelo órgão. Relatório realizado pela atual administração municipal mostrou que o governo anterior gastou mais de R$ 3 milhões com itens desnecessários para o setor.A reportagem apurou que averiguações da Promotoria serão focadas no petista e no ex-secretário de Educação Luiz Carlos Custódio. A Folha da Região obteve informações de que o MP solicitou dados sobre essas compras ao município no final do ano passado, mas não houve resposta por parte da administração de Cido.O relatório encaminhado pela Secretaria de Educação do atual governo de Dilador Borges (PSDB) mostra uma série de aquisições desnecessárias, como livros para churrascos e vinhos.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão