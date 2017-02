Câmara reforça segurança para instalação da comissão da reforma da Previdência Agência Estado Link



Após a invasão na quarta-feira, 8, da Câmara dos Deputados por um grupo de policiais civis que protestavam contra a reforma da Previdência, a segurança da Casa foi reforçada nesta quinta-feira, 9. A instalação da comissão especial que vai discutir o tema está marcada para as 15h.



Segundo o diretor da Polícia Legislativa da Câmara, Paul Deeter, o controle das portas de entrada para o Congresso foi aumentado e há a restrição de acesso para quem não for servidor do legislativo. O plenário no qual será realizada a primeira reunião sobre a reforma está tomado por policiais legislativos.



Nesta quinta, também será instalada outra comissão polêmica, a que vai tratar de mudanças nas regras trabalhistas.



Na quarta-feira, 8, um grupo de policiais civis invadiu a Câmara pelo anexo 2, o acesso mais perto do corredor das comissões. Os manifestantes foram dispersados com o uso de bombas de gás de pimenta. Deputados e funcionários da Casa também foram atingidos.







