Prefeitos regionais devem compensar falta de verba com 'criatividade', diz Covas Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/02/2017 - 15h05





Comentários via Facebook:





O secretário das Prefeituras de São Paulo, Bruno Covas, enviou nota por meio da Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura em resposta à reportagem publicada na manhã desta quinta-feira, 9, sobre a reclamação de prefeitos regionais - que alegaram falta de estrutura, verbas e pessoal para fazer as ações de zeladoria da capital paulista pedidas pelo prefeito João Doria (PSDB).



Covas informa na nota que "enviou orientação a todos os prefeitos regionais determinando que exerçam suas funções com os recursos disponíveis, utilizando-se de esforço e criatividade". Ainda segundo Covas, "qualquer manifestação, a posteriori, em que se declarem incapazes de atender às necessidades da população será entendida como renúncia tácita ao cargo, acarretando a imediata substituição".



As queixas dos prefeitos regionais foram feitas em entrevistas promovidas pela Rádio Estadão e ocorrem em meio às ações do programa Cidade Linda, o mutirão proposto pelo prefeito justamente para tratar da zeladoria.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão