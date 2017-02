Argentina aumenta vantagem sobre Brasil no ranking da Fifa; Camarões se destaca Agência Estado Link



Apesar da expectativa gerada sobre a vitória da seleção brasileira sobre a Colômbia, em amistoso festivo em janeiro, o time nacional viu a Argentina aumentar a vantagem na liderança do ranking da Fifa. Os líderes ampliaram de 90 para 106 pontos a dianteira no topo da tabela. A seleção comandada pelo técnico Tite segue em segundo lugar.



A equipe da Argentina, mesmo sem brilhar nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, ocupa o primeiro posto do ranking da Fifa com 1.635 pontos. O Brasil tem 1.529. Alemanha, Chile e Bélgica vêm logo atrás numa lista de poucas mudanças em razão do menor número de jogos entre as seleções em janeiro, apenas 60 partidas - não há data Fifa no mês.



Na única mudança no Top 10, a França ganhou um posto e figura agora em sexto lugar, empurrando a Colômbia para o sétimo posto. Os colombianos foram derrotados pelo Brasil por 1 a 0 no fim de janeiro em amistoso para arrecadar fundos para as famílias das vítimas do voo da Chapecoense. Portugal, Uruguai e Espanha completam o Top 10.



A maior movimentação no ranking foi protagonizada pelos times africanos, por conta da disputa da Copa Africana de Nações. Campeão, Camarões foi o maior destaque, galgando 29 posições. O time ocupa agora a 33ª colocação. O Egito, vice-campeão, subiu 12 lugares e está em 23º lugar.



A próxima atualização do ranking da Fifa acontecerá no dia 9 de março, referente aos jogos de fevereiro. Assim como janeiro, não há datas Fifa no segundo mês do ano.





Confira abaixo os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:



1º - Argentina, 1.635 pontos

2º - Brasil, 1.529

3º - Alemanha, 1.433

4º - Chile, 1.386

5º - Bélgica, 1.371

6º - França, 1.313

7º - Colômbia, 1.304

8º - Portugal, 1.240

9º - Uruguai, 1.195

10º - Espanha, 1.168

11º - Suíça, 1.140

12º - País de Gales, 1.120

13º - Inglaterra, 1.113

14º - Polônia, 1.101

15º - Itália, 1.087

16º - Croácia, 1.039

17º - México, 1.016

18º - Peru, 965

19º - Costa Rica, 948

20º - Islândia, 899







