Indicado para Suprema Corte critica fala de Trump sobre Judiciário Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/02/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





Indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ocupar uma vaga na Suprema Corte, Neil Gorsuch qualificou os ataques recentes de Trump contra o Judiciário americano como "desmoralizadores e desanimadores", segundo o senador democrata Richard Blumenthal. As declarações foram confirmadas pela equipe encarregada de garantir a nomeação do magistrado.



Integrante do Comitê do Judiciário do Senado e ex-procurador-geral de Connecticut, Blumenthal disse que questionou Gorsuch sobre as recentes críticas de Trump após um juiz federal bloquear temporariamente o decreto que suspende a entrada de pessoas de sete países de maioria muçulmana nos EUA. Trump qualificou o magistrado James Robart, responsável pela decisão, como "suposto juiz" e insinuou que Robart teria responsabilidade por qualquer ataque terrorista que venha o ocorrer.



"Ele Gorsuch disse que os ataques foram desmoralizadores e desanimadores - essas foram as palavras dele", afirmou Blumenthal a repórteres. "Eu acredito que ele tem a obrigação de tornar suas visões conhecidas de maneira mais explícita e inequívoca para o povo americano", disse o senador.



Os democratas têm buscado usar o processo de confirmação para forçar Gorsuch a condenar o presidente e a reafirmar a independência do Judiciário. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão