Após IPO, ações da Movida caem 2,67% no primeiro pregão

Em seu primeiro pregão, a locadora de veículos Movida viu suas ações caírem 2,67% nesta quarta-feira, 8. A primeira empresa a fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2017 movimentou R$ 645,168 milhões, porém teve seus papéis cotados a R$ 7,30 ao fim das negociações ante os R$ 7,50 definidos na véspera. Rafael Ohmachi, analista da Guide Investimentos, destacou que o valor do IPO da Movida foi considerado um pouco elevado, o que justifica a queda. Nesta semana, ocorre ainda a precificação do IPO da Unidas, concorrente da Movida.



Já os papéis da Localiza, outra concorrente, tiveram valorização de 4% com dados positivos sobre o aumento nas vendas de veículos seminovos. Segundo analistas, o movimento é positivo para o setor de aluguel de carros, que tem como um de seus principais negócios a venda desse tipo de veículo.







