Caminhoneiro é feito refém por mais de 15 horas na região

Um caminhoneiro de 44 anos foi sequestrado durante assalto na terça-feira (7), em Castilho (a 126 km de Araçatuba). Ele ficou refém dos criminosos por mais de 15 horas, sendo abandonado em uma rua de Itapura (a 160 km Araçatuba).



A vítima contou à polícia que, por volta das 5h, parou em um posto de combustíveis às margens da rodovia Gerson Dourado de Oliveira. Depois de realizar o abastecimento para seguir viagem até Palmeira D'Oeste, o motorista foi abordado por três rapazes, que chegaram ao local em um Vectra.



LÍQUIDO

O caminhoneiro relatou que os criminosos anunciaram o assalto e deram um líquido para que ele bebesse. Após ingeri-lo, a vítima perdeu os sentidos e dormiu, sendo colocada no porta-malas do veículo, acordando dentro de uma mata e vigiada pelos assaltantes.



No local, ele voltou a beber o líquido e novamente dormir. Por volta das 22h, o caminhoneiro foi deixado em uma rua de Itapura. O caminhão com a carga foi levado pelos bandidos, além dos documentos pessoais da vítima e R$ 200 em dinheiro.



A Polícia Militar fez buscas na região, entretanto, nenhum suspeito foi localizado e preso, bem como o veículo. O motorista, apesar do susto, não se feriu.





