PM encontra arma, munições e droga em residência Ivan Ambrósio Link



Quarta-Feira - 08/02/2017 - 17h46





Comentários via Facebook: Atualização: 17h46 de 08/02/2017



Policiais militares da Força Tática encontraram, na noite de terça-feira (7), em Araçatuba, uma arma, munições e drogas em uma residência na rua José Trevisan Bacelar, no bairro Atlântico 1. Um desempregado de 19 anos não foi encontrado na casa.



De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe fazia patrulhamento pela cidade, quando recebeu denúncia anônima de que o suspeito vendia drogas no local. Chegando residência, os militares encontraram a mãe do rapaz, que autorizou a entrada dos PMs.



QUARTO

Em buscas no quarto do desempregado, os militares encontraram um revólver, de calibre 32, nove munições, balança de precisão, rolos de plástico, um papel com anotações suspeitas, além de um tijolo de maconha e uma porção da mesma droga, escondidos dentro de um tambor.



O jovem não foi encontrado pela equipe. Os objetos e os entorpecentes foram levados ao plantão policial e apreendidos para averiguação.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão