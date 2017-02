Millie Bobby Brown aparece de cabelos cacheados para falar de 'Stranger Things' Agência Estado Link



Os pequenos de Stranger Things são alguns dos atores mais requisitados de Hollywood desde que a primeira temporada da série entrou na Netflix. Muitas perguntas ficaram no ar de lá para cá, inclusive se Eleven voltaria a aparecer na sequência da série, que tem previsão de lançamento para outubro.



Tudo indica que sim, a personagem de Millie Bobby Brown estará na segunda temporada. E, pelo jeito, com um visual completamente diferente. Em vez da cabeça raspada ou da peruca loira, a garota apareceu de cabelos cacheados para uma entrevista à revista americana Entertainment Weekly.



A publicação conversou com a garota, além de Noah Schanapp (Will), Finn Wolfhard (Mike) e Caleb McLaughlin (Lucas) sobre o que é preciso para entrar no grupinho deles.







